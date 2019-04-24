نقل زوجة مصطفى خاطر للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت زوجة الفنان المصري مصطفى خاطر، لوعكة صحية نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة، وخضعت لعدد من الفحوصات الطبية.

وتسبب الظرف الصحي الطارئ لزوجة مصطفى خاطر، في تأجيل تصوير مسلسل «طلقة حظ»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل لمدة 24 ساعة، حتى يطمئن على زوجته.

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مسلسل «طلقة حظ»، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجى”، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

تدور أحداث العمل حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدي وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدي، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

كما شارك النجم الشاب في بطولة فيلم “حرب كرموز” مع أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، وروجينا، وايمان العاصي، وجسد شخصية عصفورة المسجون، والذي ساعد الضابط يوسف المصري في أزمته مع الجيش الإنجليزي، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.