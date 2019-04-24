شاهد كيف سخر النجم رانفير سينج من نفسه.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجم الهندي رانفير سينج المشهور بخفة ظله وبخاصة في أثناء تواجده بالأحداث الاجتماعية، يعرف كيف يضحك على نفسه، وكيف يشيع جو من البهجة والبساطة كلما التقى بجمهوره، فضلا عما تحمله صوره ورسائله من مرح.

الممثل، الذي دائما ما يجذب الانتباه “كذلك” باختياراته من الأزياء الغريبة، تعرض للسخرية مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركته لصورة شبّه فيها ملابسه بمنظف للمرحاض.

ممثل بوليوود، شارك رسالة جديدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram لنشر تعليقات تسخر من ازيائه وملابسه، حيث سخر هو نفسه جنبا إلى جنب مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاركهم في نقدهم اللاذع.

Advertisements

نشر سينج في “البوست” الذي شاركه صور لإصدارات مختلفة من زجاجات منظف المرحاض Harpic، وقد ارتدى في البوست ذاته “ترينج” باللونين الأحمر والأزرق حيث يتوافق تمامًا مع زجاجة التنظيف باللونين الأحمر والأزرق.

قبل بضعة أشهر، كان قد شارك بعض عبارات السخرية الأخرى حول إحساسه بالملابس، أظهر هذا كيف تتغير اختياراته في الموضة من التهريج إلى الأناقة عندما خرج مع زوجته ديبيكا بادكون.

على جبهة العمل، يستعد رانفير حاليًا لتصوير دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق كابيل ديف في فيلمه القادم “‘83”. ينتج الفيلم Reliance Entertainment، وهو من إخراج كبير خان.