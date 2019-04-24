راغب علامة ينتقد الأوضاع السياسية بلبنان.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقد الفنان اللبناني راغب علامة الأوضاع السياسية في لبنان، وذلك في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

راغب علامة، قال في تغريدته: «ويل لدولة تستدين المال بإسم الشعب وتصرفه هدرًا وتبكي كالأطفال قبل الإنهيار لتدخل جيوب الشعب وتأخذ ما بقى معهم».

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من ناحية أخرى أطلق راغب علامة، أحدث أغانيه والتى تحمل اسم “صدفة”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية.

كما طرح راغب علامة، مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.