خاص- هذا ما وعدت به داليدا خليل المتابعين

بدأت الأعمال المنتظر طرحها في شهر رمضان المبارك تظهر الى العلن، أكان من خلال الاعلانات الترويجية التي تعرضها المحطات اللبنانية تحضيرًا وتشويقًا لهذه الاعمال، او البوسترات التي ينشرها النجوم حول المسلسلات التي سيشاركون فيها.

فقد نشرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، على حسابها الرسمي عبر موقع انستغرام، بوستر لمسلسل “اسود” الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك.

وقد جمع هذا البوستر النجمة داليدا مع الممثل اللبناني باسم مغنية، وهما ابطال المسلسل الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل ابرزهم ورد الخال، فيفيان انطونيوس، الكو داوود وغيرهم.

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المسلسل من تأليف كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي وانتاج شركة ايغيل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

ومن المتوقع ان يحصد هذا العمل نسبة مشاهدة عالية وينافس بقوة في شهر رمضان المبارك، اذ وعدت داليدا متابعيها ان قصة المسلسل ستكون مميزة، حيث ارفقت الصورة بالقول: “بوعدكن رح تكون قصة مميزة كتير”.

ومجرد ما نشرت داليدا الصورة حتى انهالت تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حبهم الشديد لنجمتهم المفضلة، كما ابدوا حماسهم وشوقهم لمتابعة المسلسل ودعمها في كافة اعمالها.

وفي زيارة سريعة على حساب داليدا على story نرى أنها قامت بوداع المخرج سمير حبشي والنجم باسم مغنية وكل فريق مسلسل “اسود” بعد ان انهت منذ قليل تصوير مشاهدها في المسلسل الذي سيعرض طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة LBCI.