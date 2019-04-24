شاهدوا مدربة سعودية تثير الجدل بخطة الإنجاب من أخرى وتشبّه “الأم البديلة بـ”الفرن”

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 03:01 مساءً - أثارت سمية إبراهيم الناصر المدربة السعودية في مجال التنمية الذاتية والوعي، جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الإجتماعي، بسبب تصريحها الأخير حول استخدام امرأة أخرى من اجل الإنجاب، لا سيماً أنها شبّهت “الأم البديلة بـ”الفرن”.

وقالت في تصريحات تلفزيونية في برنامج “The Plane”، على قناة “atv” إنها تخطط للإنجاب، ولكن من امرأة أخرى، مشيرة إلى أنها تؤيد مبدأ “الأم البديلة”، وهو أن تحمل امرأة بويضة مخصبة لامرأة أخرى في رحمها، وتحمل الطفل حتى ولادته.

وأضافت الناصر المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، أن لديها خطة لفعل ذلك، إذ تحتفظ ببويضاتها للقيام بذلك في المستقبل.

وقالت إن هذه المرأة التي ستحمل بدلا عنها “مثل الفرن”، تؤدي مهمة وتتقاضى مقابل تعبها مبلغا من المال.