كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 12:55 مساءً - هاجم الفنان نزار أبو حجر الذي اشتهر بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل ” باب الحارة ” شركة قبنض المالكة لحقوق ملكية الموسم العاشر من العمل .
وأكد في مقطع فيديو من كواليس تصوير ” بقعة ضوء 14 ” أنه لن يشارك في الموسم الحالي من العمل وأنه لا يعترف إلا بشركة ميسلون المنتجة الرسمية لباب الحارة ، مشيراً إلى أنه لا يهتم بالعمل مع شركة ” قبنض ” التي تعدّت على المخرج والمنتج بسام الملا وأخذت منه حقوق ملكية الجزء العاشر ظلماً وعدواناً .
واللافت في الأمر أن النجمة صفاء سلطان التي تواجدت بجانب زميلها أبو حجر ساندته حين انتهائه من الكلام وقالت : ” نعم .. نعم ” .
يذكر ان عباس النوري، صاحب شخصية “ابو عصام”، كان قد هاجم المسلسل بدوره مؤكداً أنه اعتذر بهدوء من المُنْتِج الجديد الذي بات يملك كل حقوقه، وبعد إقصاء بسام الملا عنه بقرار قضائي، معتبراً إلى أن المسلسل «صدّر الكثير من النجوم… بطعمة وبلا طعمة»، حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد “ابو عصام”… “أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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