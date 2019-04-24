بالصور- “ذا روك” مكرمًا في حفل مجلة “تايم”.. وهكذا أطل

بعد أسبوع على اعلان مجلة “تايم” الأميركية عن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم لعام 2019.

احتفلت المجلة بهذا الحدث الضخم في مدينة نيويورك بحضور أهم النجوم حول العالم منهم دوين جونسون، المعروف ايضاً بلقب “ذا روك”، رامي مالك، محمد صلاح، تايلر سويفت والكثير من النجوم.

وتألق “ذا روك”، الذي تصدر العدد الاخير من مجلة “تايم” كأكثر100 شخصية تأثيراً في العالم في العام الحالي، على السجادة الحمراء حيث خطف الانظار بابتسامته وطلته الأنيقة.

وكانت القائمة قد ضمت خمس شخصيات عربية أو من أصول عربية وهي:

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–محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر جاء ضمن أبرز الشخصيات الرياضية.

–رامي مالك لمع نجم الممثل الأميركي من أصول مصرية بسبب دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي”.

–ولي عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، والأخ الأصغر لرئيس الدولة، خليفة بن زايد.

–رضية المتوكل ناشطة في مجال حقوق الإنسان في اليمن.

–لجين الهذلول ناشطة نسوية سعودية، كافحت من أجل إقرار حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.