أيتن عامر تحلّ ضيفة على "حدوتة" دنيا سمير غانم

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تحلّ الفنانة أيتن عامر ضيفة على الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسلها "بدل الحدوتة 3" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي تدور أحداثه حول ثلاثة حكايات مختلفة مدة كل منها 10 حلقات بفريق عمل مختلف.

وهي تظهر في إحدى حلقات العمل بمشاهد تجمعها مع "دنيا" سيتم تصويرها في القاهرة. علماً أنها تشارك في السباق الرمضاني في ثلاثة أعمال هي "شقة فيصل" مع محمد محمود عبد العزيز، "ابن اصول" مع حماده هلال و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

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