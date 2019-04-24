شكرا لقرائتكم خبر عن صور بعد تكريمها في دمشق..سمية الخشاب: السوريين أهل طيبة وكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم مساء أمس الثلاثاء مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة فى دورته السادسة في حفل افتتاحه النجمة سمية الخشاب وهو المهرجان الذي ينطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس عماد خميس، ويستمر حتي 28 أبريل الجاري.

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ومن جانبها قالت سمية الخشاب أن أهل سوريا يتمتعون بالطيبة والكرم وحسن الاستقبال وأنها سعيدا جدا بأن سوريا تعيش حاليا حالة من الاستقرار وهو ما تعكسه المهرجانات السينمائية التي تقام علي أرضها ، مؤكده أن سوريا عزيزة علي قلبها وأنها شاركت من قبل في أكثر من مهرجان هناك وكانت عضو لجنة تحكيم مهرجان دمشق الأفلام الطويلة وكرمت في أكثر من مهرجان سينمائي ولديها الكثير من أصدقاء بها .

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليبها "بتستقوى" والذى اقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهو الكليب الذى طرحته سمية تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلاله إلى وقف العنف ضد المرأة.