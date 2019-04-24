الارشيف / فن ومشاهير

صور بعد تكريمها في دمشق..سمية الخشاب: السوريين أهل طيبة وكرم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور بعد تكريمها في دمشق..سمية الخشاب: السوريين أهل طيبة وكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كرم مساء أمس الثلاثاء مهرجان دعم الشباب والأفلام القصيرة فى دورته السادسة في حفل افتتاحه النجمة سمية الخشاب وهو المهرجان الذي ينطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السورى المهندس عماد خميس،  ويستمر حتي 28 أبريل الجاري.

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 1.13.02 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 1.13.03 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.58 AM

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.59 AM (1)

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.59 AM (2)

 

Advertisements

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.59 AM (3)

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.59 AM (4)

 

 

WhatsApp Image 2019-04-24 at 12.48.59 AM

 

 

ومن جانبها قالت سمية الخشاب أن أهل سوريا يتمتعون بالطيبة والكرم وحسن الاستقبال وأنها سعيدا جدا بأن سوريا تعيش حاليا حالة من الاستقرار وهو ما تعكسه المهرجانات السينمائية التي تقام علي أرضها ، مؤكده أن سوريا عزيزة علي قلبها وأنها شاركت من قبل في أكثر من مهرجان هناك وكانت عضو لجنة تحكيم مهرجان دمشق الأفلام الطويلة وكرمت في أكثر من مهرجان سينمائي ولديها الكثير من أصدقاء بها .

c0d19f5f-a3ca-460e-a35d-06627fae8549

 

 

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليبها "بتستقوى" والذى اقترب من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وهو الكليب الذى طرحته سمية تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلاله إلى وقف العنف ضد المرأة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور بعد تكريمها في دمشق..سمية الخشاب: السوريين أهل طيبة وكرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا