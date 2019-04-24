شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Captain Marvel يتساوى مع Dark Knight Rises.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 55 يوما مرت على عرض فيلم الأبطال الخارقين والأكشن Captain Marvel بطولة النجمة برى لارسون، وسرعان ما نجح فى تحطيم رقم قياسى لأحد أبرز الأفلام فى الألفية الثالثة. وتساوى فيلم Captain Marvel مع فيلم The Dark Knight Rises للمخرج العالمى كريستوفر نولان، من حيث الإيرادات التى حققها خلال تلك الفترة والتى وصلت لمليار و89 مليون دولار خلال 55 يوما فقط. Advertisements وتصدر فيلم Captain Marvel شباك التذاكر فى دور العرض العالمية لأكثر من أربعة اسابيع، قبل عرض الفيلم الملحمى الشهير Avengers End Game المقرر عرضه يوم 26 أبريل الجارى. فيلم Captain Marvel من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلي مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس، وتدور قصته حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون، عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.

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