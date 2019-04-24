تصرف صادم.. علي ربيع يستفز طليقته بصورة مع معجبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - بعد ان صدمت زوجة الممثل ​علي ربيع​ متابعيها وأعلنت انفصالها عن زوجها ، استفزها علي بخطوة غير متوقعة خصوصا ان الاقاويل كثرت في هذا النطاق فقام بإعادة نشر ضورة على خاصية “الستوريز” على صفحته أكد من خلالها تجاهله التام لكل ما يحصل.

وظهر علي ربيع في الصورة مع معجبة تُدعى مريم مع تعليق تحت الصورة: “بحبك.. مجنونة بحبك”، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات لأن خلافه مع زوجته لم يمض عليه أيام قليلة وهو يتعامل مع الموضوع كأن شيئاً لم يحصل