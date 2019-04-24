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كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - بعد ان صدمت زوجة الممثل علي ربيع متابعيها وأعلنت انفصالها عن زوجها ، استفزها علي بخطوة غير متوقعة خصوصا ان الاقاويل كثرت في هذا النطاق فقام بإعادة نشر ضورة على خاصية “الستوريز” على صفحته أكد من خلالها تجاهله التام لكل ما يحصل.
وظهر علي ربيع في الصورة مع معجبة تُدعى مريم مع تعليق تحت الصورة: “بحبك.. مجنونة بحبك”، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات لأن خلافه مع زوجته لم يمض عليه أيام قليلة وهو يتعامل مع الموضوع كأن شيئاً لم يحصل
كانت هذه تفاصيل خبر تصرف صادم.. علي ربيع يستفز طليقته بصورة مع معجبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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