شقيق سلطان ماليزيا يخطو خطوته ويتزوج من ملكة جمال

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:50 صباحاً - بعد أن ضجت خلال العام الماضي أخبار سلطان ماليزيا ​محمد الخامس​ بسبب زواجه من ملكة جمال موسكو السابقة وعارضة الأزياء، أوكسانا فوفودينا 25 عامًا، وتنحيه لاحقاً عن العرش، خطا شقيقه ولي العهد ​تينغكو محمد فايز بترا​ 45 عامًا، خطوة شقيقه بزواجه من ملكة الجمال السويدية لويز جوهانسون 32 عامًا، وذلك في حفل أُقيم يوم الجمعة الماضي.

وكان ولي العهد، تينغكو محمد فايز بترا، يدرس في إنجلترا عندما تعرّف إلى زوجته في لندن، والتي كانت تعيش هناك منذ سنوات بعد أن حصلت على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع من إحدى الجامعات السويدية، ولم يتم ذكر السنة التي التقى فيها الزوجان بالضبط.

وتزوج تينغكو من لويز في قصر أستانا القديم بالي بيسار، الذي بُني في الأربعينيات من القرن التاسع عشر، باعتباره المقر الرسمي لسلطان كيلانتا في حفل زفاف ضخم حضره 300 ضيف.