نوال الكويتية تُعلن عن شراكة جديدة وتُهدي جمهورها عطرًا باسمها

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الفنانة نوال الكويتية عن شراكة جديدة تجمع بينها وبين “دار الطيب” للعطور من خلال حسابها على موقع “تويتر” الشهير.
وأشارت نوال الكويتية في تغريدة لها إلى أن هذا التعاون سينبثق عنه عطرًا جديدًا يحمل اسمها وكتبت: “تعودتوا عليي بكل أعمالي أعتمد الصدق مع نفسي ومع جمهوري واليوم الشراكة بيني وبين دار الطيب فيها نفس الروح .. عطر جديد قريبا يلمسكم ويشبهني”.
الجدير ذكره أن نال الكويتية طرحت في الفترة الماضية مجموعة من الأغاني وهي “قضى عمري”، “أنا إنتي” و“دام”.
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