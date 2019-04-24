شاهدوا ما الذي جمع محمد صلاح مع رامي مالك!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أبريل 2019 09:57 صباحاً - جمع حفل مجلة “تايم” الأميركية لاعب كرة القدم الدولي المصري ​محمد صلاح​ هداف ومهاجم فريق ليفربول الإنكليزي مع الممثل الأميركي ذي الأصول المصرية ​رامي مالك​.

المجلة كانت قد اختارت صلاح ووضعت صورته على غلافها، فيما أعلنت اختيار مالك ضمن قائمتها السنوية بعد تتويجه بـ”أوسكار أفضل ممثل”.

الصورة التي جمعت كل من صلاح ومالك انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وحصدت نسب اعجاب كبيرة من قبل محبي النجمين حول العالم.

يذكر ان وسائل اعلامية اجنبية افادت مؤخراً ان النجم رامي مالك تبلغ ثروته حوالى 8 ملايين دولار أميركي.