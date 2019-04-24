نانسي عجرم تُثير حماس جمهورها بتغريدة عبر "تويتر"

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حماس جمهورها من خلال تدوينة على حسابها عبر "تويتر"، حيث أعلنت عن مفاجآت عديدة تحضّرها، إذ كتبت: "صباح الخير... مفاجآت عديدة بانتظاركم قريبًا.. ترقبونا".
وتداولت مواقع إخبارية عدة أخبارًا، تُفيد بأنها تواصل العمل على ألبومها الجديد، وأنها تستعدّ لدخول الأستوديو للتسجيل، وذلك بعد الإجازة التي اتخذتها عقب ولادة طفلتها "لِيا".
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