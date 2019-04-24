دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان الزفاف في عرض أزياء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقيم يوم الاثنين 22 إبريل، عرض أزياء لمصمم الأزياء بهيج حسين لعام 2019، وذلك تحت عنوان«المرايا»، داخل احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وشارك في العرض عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير، ومنهم رضوى الشربيني وراندا البحيري وهبه عبدالعزيز وغيرهم، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح الْيَوْمَ التالي وسط أجواء من البهجة والتقاط الصور السيلفي والتذكارية بين الحضور.
وظهرت دينا فؤاد مرتدية أحدث فساتين الزفاف لعام ٢٠١٩ وخطفت أنظار جميع الحضور وسط أجواء من التصفيق والتفاعل بينهم.
دينا فؤاد، تزوجت من شريف عبدالعزيز وانفصلت عنه في عام 2010 وأنجبت منه ابنتها زينة، وطاردتها شائعات بشأن ارتباطها من لاعب الكرة أحمد حسن، ولكن تم نفيها.
الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع الفنان كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ولطفي لبيب.
دينا فؤاد، بدأت حياتها في العمل كمذيعة في قناة الحرة، ثم قابلها الفنان نور الشريف، وظهرت معه في مسلسل «الدالي» مع عدد من الوجوه الجديدة التي أصبحت نجوم مثل أيتن عامر وحسن الرداد، وبدأت مسيرتها الفنية منذ ذلك الحين.
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