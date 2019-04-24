أوزجان دينيز يحتفل بانتهاء «عروس إسطنبول» مع فريق العمل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقام فريق عمل مسلسل «عروس إسطنبول»، وعلى رأسهم، نجم المسلسل، الفنان التركي أوزجان دينيز حفل وداع، مع اقتراب المسلسل على الختام.

«عروس إسطنبول» من المنتظر عرض آخر حلقاته مع نهاية شهر مايو المقبل، وقد حرص فريق عمل المسلسل على الاحتفال بنجاح العمل على مدى موسمين بحضور بطليه، أوزجان دينيز، واسلي أنفر، وغيرهما من كاست التمثيل والتصوير وكل فرد ساهم في تحقيق هذا النجاح خلف الكاميرات.

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وفي صور من كواليس الحفل، ظهر أوزجان واسلي وباقي فريق العمل حول قالب كيك ضخم، كما كان لافتاً وليمة العشاء التي ضمت الكثير من الأطعمة والمشروبات الكحولية.

يُذكر أن أوزجان واسلي كانا قد تعرضها لحملة هجوم شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أحيا النجمان حفل غنائي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بمدينة تل أبيب، وذلك على الرغم من التهديدات والانتقادات التي لاحقت الثنائي فور الإعلان عن تنظيم حفلهما في إسرائيل.

النجم الشهير بـ«جهاد» حصل على مليون دولار، في الوقت الذي تقاضت فيه اسلي أنفر 350 ألف، حيث اشعل دينيز الحفل بمجرد صعوده على المسرح في الأراضي المحتلة وسط تصفيق حاد من الحضور، والهب الفنان التركي الأجواء بمجموعة من أشهر الأغاني التركية بمشاركة اسلي التي تألقت بفستان أسود أنيق.