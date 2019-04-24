محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية منها ما كان متعلقًا حكايات سماح أنور، ظواهر دراما رمضان، فنانون حصلوا على الجنسية المصرية، محمد رشاد، نجل الشاويش عطية، سامي مغاوري وغيرها. إليكم تفاصيل ما تم نشره:

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| بكاء "الشاويش عطية" من جحود إسماعيل ياسين ونجوم الفن في عزاء والدة هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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