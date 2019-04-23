صورة الراقصة صافيناز في المسبح تثير الإستغراب.. ماذا ارتدت؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت صوفينار، الشهيرة بالراقصة صافيناز، إستغراب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في أحدث لقطة لها نشرتها عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام. وفي التفاصيل، بدت الراقصة صافيناز في المسبح بمكياجٍ مختلف، ولم ترتدِ البيكيني او المايوه كما هو مُتوقّع، بل تصوّرت بفستانها في الماء. وتساءل ناشطون على الإنترنت: لماذا ترتدي صافيناز في المسبح فستانها ومجوهراتها؟

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