تعرف على أغنى 10 ممثلات فى بوليود.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كونك نجمة سينمائية ليس بالأمر السهل دائمًا، لكنه يعد من أفضل الوظائف المدفوعة أجرًا على هذا الكوكب، خذ نجوم هوليود على سبيل المثال: العالم كله يعبدهم!

الآن، مع انتشار بوليوود، أصبح المقياس كسب المال أصغر قليلًا ولكن هذا يعني فقط أنه يجب على النجوم السينما في بوليوود العمل بجدية أكبر من زملائهم الأمريكيين،

ومعروف عن بعض النجمات في الهند ازدياد معدل نمو ثروتهن الصافية لسنوات، وأحيانًا حتى عقود، لذلك ليس من المستغرب أن العديد من هؤلاء المشاهير هم من أصحاب الملايين. لذا، لا تنزعج إذا كنت تريد معرفة من هم أغنى10 ممثلات في بوليوود!

10. سونام كابور - 15 مليون دولار

لنبدأ مع واحدة من أكثر الممثلات شهرة في بوليوود كلها - سونام كابور، من المعروف أنها قادرة على التكيف مع أي نوع من الشخصيات على الشاشة، ربما كان أفضل عمل لها حتى الآن في هو “نيرجا”، التي لا تزال تعرض في أنحاء كبيرة في الهند.

9. كاجول ديفجان - 16 مليون دولار

هل يمكنك أن تتخيل أن كاجول ديفجان مشهورة عالميًا؟ كممثلة تحتل المرتبة التاسعة لأغنى نجمات بوليوود.

8. أمريتا راو - 20.5 مليون

تعد النجمة والموديل المعروفة أمريتا راو إحدى أغنى ممثلات الهند، قد تتذكرها في أفلام مثل ” مرحبًا بك في سجانجانبور ” و”النصر”، وغيرها، تم اختيار أمريتا كواحدة من أكثر 50 امرأة مرغوبة في العالم!

7. أنوشكا شارما - 25 مليون دولار

عملت أنوشكا شارما كعارضة أزياء، ثم أصبحت ممثلة، وهي الآن منتجة مشهور، فلا عجب أن تجتل هذه الفتاة مكانة متقدمة على هذه القائمة.

6. فيديا بالان - 25 مليون دولار

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يتذكر الجميع فيديا بالان في المسلسل التلفزيوني هوم بانش الذي عرض سنة 199، ويبدو أن هذا المسلسل كان فاتحة خير عليها في بداية حياتها المهنية.

5. بريتي زينتا - 30 مليون دولار

تبلغ قيمة ثروة بريتي 30 مليون دولار على الأقل، مما يمنحها موقعًا في منتصف القائمة، رغم أنها توقفت عن العمل منذ فترة كبيرة.

4. ايشواريا راي - 35 مليون دولار

قامت إيشواريا بدور البطولة في عدد لا يحصى من الأفلام مثل”إيروفار”، وقد بدأت تشتهر على الشاشة الفضية، من خلال أفلام ” Aur Pyaar Ho Gaya “، و” Dhoom 2 “، و” Hum Dil De Chuke Sanam “.

3. مادري ديكسيت - 35 مليون دولار

Madhuri Dixit ديكسيت هي بالتأكيد واحدة من أروع النساء في الهند، بل في العالم! بالإضافة إلى تلك الحقيقة الناصعة، تعد ديكسيت واحدة من الممثلات الهنود الأعلى أجرًا.

2. بريانكا شوبرا -

هي الأيقونة الهندية العالمية الشهيرة والتي تحوز ما يقارب الـ40 مليون دولار، بريانكا شوبرا هي أيضا ملكة جمال العالم لعام 2000.

في البداية كانت ذات اسمًا كبيرًا في الهند، لكنها سرعان ما أصبحت أفضل ممثلات تليفزيونية في العالم، بعد أن أبرزت موهبتها الفذة في فيلم “Quantico”.

1. ديبيكا بادكون - 45 مليون دولار

وغنى ممثلة هي ديبيكا بادكون! بعد ظهورها الأول في ” Om Shanti Om ” لم تستطع أن تتوقف أبدًا، وبعد دورها في “xXx” أصبحت أكثر شعبية.