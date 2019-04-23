شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تظهر فى "بدل الحدوتة 3" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة أيتن عامر فى حلقة من حلقات مسلسل "بدل الحدوتة 3" للنجمة دنيا سمير غانم المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان، وتجمع المشاهد بينها وبين بطلة العمل دنيا وتصور مشاهدها فى ديكور خاص بها بمدينة الشيخ زايد.

وكان المسلسل يحمل اسم "من أول نظرة" وتم تغييره حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهر رمضان، ويشارك دنيا سمير غانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة وهو من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تظهر بـ3 وجوه فى الموسم الرمضانى المقبل وتشارك فى مسلسل "ابن أصول"، مع النجم حمادة هلال وتجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث، ومسلسل "طلقة حظ" مع النجم مصطفى خاطر، ومسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.