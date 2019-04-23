إليسا أكثر جرأة في فيديو كليب «كرهني».. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، فيديو كليب أغنية «كرهني»، عبر صفحتها الشخصية بموقع «يوتيوب».

ويعتبر الكليب من أكثر أغاني إليسا جرأة وقدمت من خلاله قصة قصيرة عن قصة حب تنتهي بين طرفين لم يدرك أحدهما قيمة الآخر سوى بعد انفصالهما.

إليسا، قدمت في الفيديو جرعة زائدة من الرومانسية وصفها البعض بالجريئة ولكنها تعتبر عودة لأغاني إليسا الرومانسية مرة أخرى.

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الفنانة اللبنانية كانت قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها قبل طرح الكليب بسبب صورة غرفة النوم، التي نشرت من كواليس الكليب قائلة: «أنا عم مثل فيلم قصير بكليب يخصني وبدي يطلع بأحسن صورة».

أغنية «كرهني»، من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، ومن توزيع كميل خوري، وإخراج انجي الجمال، و إنتاج شركة روتانا.

وكانت إليسا، قد توجهت برسالة شكر لشركة روتانا، بعد دقائق قليلة من طرح فيديو كليب الأغنية قالت فيها: «منذ اليوم الأول في السراء والضراء شركة روتانا كم كانت تجربة رائعة وممتعة، استعدوا إلى الأفضل والشكر الكبير إلى سالم الهندي على دعمك الرائع».