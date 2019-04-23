ياسمين الخطيب تكشف عن صور ابنها لأول مرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تزوجت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أكثر من مرة، إلا أنها لم ترزق بأولاد إلا من زيجتها الأولى، حيث رزقت بطفلين من أول أزواجها.

ياسمين شاركت جمهورها لأول مرة بصور لابنها “أدهم”، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وكانت الصورة الأولى لابنها برفقة ابن شقيقتها، وعلقت عليها بقولها: “بموت في الصورة دي.. رجالتي.. أدهم ابني وچو ابن أختي”.

الإعلامية المصرية نشرت صورة أخرى لابنها من طفولته، وأرفقتها بتعليق طريف، حيث قالت: ” حياتي وهو صغنن قنبلة خدود”، وقد لاحظ جمهورها أنه ورث منها لون عيونها.

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يذكر أن ياسمين الخطيب قد كشفت في تصريحات سابقة أنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن فشل كل زيجة منهم كان لأسباب مختلفة عن الأخرى.

الإعلامية المصرية قالت إن زيجتها الأولى أثمرت عن طفلين، مشيرة إلى أنها تزوجت من والد ابنيها وهي في سن صغيرة، ولكنها عندما نضجت وجدت أنها تختلف مع زوجها في الطباع فانفصلا، مؤكدة أن علاقتها بزوجها الأول وعائلته وزوجته الحالية جيدة جدا.

ووصفت زيجتها الثانية بالفاشلة، حيث أنها تعمدت اختيار شخص مناقض تماما لزوجها الأول، مؤكدة أن اختيار الزوج بهذه الطريقة خطأ، لافتة إلى أن هذه الزيجة انتهت بعد أن قام زوجها بضربها فانتقمت منه في لحظتها بأن كسرت مرآة وجرحته بها في إصبعه مما سبب له عاهة مستديمة.

الإعلامية تحدثت أيضا عن زيجتها الثالثة، وهي زيجتها من المخرج خالد يوسف، حيث قالت إنهما اتفقا على عدم الإعلان في البداية نظرا لظروف عائلية لدى كل منهما، مشددة على أنهما كان في خطتهما أن يعلنا بعد ذلك لكن وقع الانفصال قبل أن يعلنا زيجتهما، وأرجعت سبب انفصالهما إلى أن الظروف كانت غير مناسبة.