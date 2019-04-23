مكسيم خليل: “صانع الأحلام تجربة فنية جديدة”.. إليكم ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم مكسيم خليل جمهوره، عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ببوستر مسلسله الجديد “صانع الأحلام”، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، بجانب كوكبة من نجوم الدراما في الوطن العربي.

وسيطر الغموض على البوستر الخاص بمكسيم خليل وهو ما ضاعف من حماس الجمهور للعمل المنتظر.

وبتعليقه على الأفيش تمنى مكسيم أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور فكتب: “خطورة البحث عن الجديد في مستنقع النتائج المضمونة .. هو أحلى وأمتع شي ممكن تقدمه.. هو مصدر الأمل لروح الانسان على كل الاصعدة .. لأنه البداية..شكرًا لكل من ساهم بهالعمل..وانشالله تحبو هي “التجربة” الفنية”.

مسلسل “صانع الأحلام”، بطولة مكسيم خليل، ومي سليم، وأروى جودة، وجيسي عبدو، وطوني عيسى، وجهاد سعد، وشادي مقرش، وإيلي ميتري، ورنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وشارك مكسيم مؤخرًا، في بطولة مسلسل “كوما”، مع كاريس بشار، وصفاء سلطان، وديمة الجندي، وديمة بياعة، وهو من تأليف جيهان الجندي وأحمد قصار، وإخراج زهير قنوع وماهر صليبي.