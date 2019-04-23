نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على حسين الجسمي يختتم جلسات ملتقى الإعلام العربي بالكويت – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: تحت عنوان “الإعلام والقيم الإنسانية” وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات الإعلامية في الوطن العربي، اختتم النجم الإماراتي حسين الجسمي جلسات ملتقى الإعلام العربي في دورته السادسة عشر، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتحدث عن تجربته الخاصة ورؤيته في عالم الإعلام الحديث، في جلسة أدارها ماضي الخميس الأمين العام للملتقى، فتطرق إلى مجموعة كبيرة من القضايا الإنسانية والثقافية والفنية وعلاقتها مع الإعلام العربي.

وعبّر الجسمي خلال الجلسة الحوارية التي حضرها عدد كبير من طلاب كلية الإعلام من الجامعات، عن حبه لدولة الكويت وتقديره الكبير لأهلها، متعمقاً في عدد من القضايا التي أجاب عليها حول القيم والأخلاق والأعمال الإنسانية من وحي تجربته الخاصة، مؤكداً أن الإعلام العربي ثري بأخلاقه، ويتميز بالبعد عن السلبيات، وأكد أن الإعلام والفن وجهان لعملة واحدة، موضحاً أن الفنان جزء من المجتمع، وأن الاعمال الانسانية أمر في غاية الأهمية، وهي الجسر الحقيقي بين الفنان والجمهور، مشيراً إلى أن الفنان يجب أن يستغل ما ميزه الله من موهبة لمصلحة وخدمة البشرية والإنسانية وادخال السعادة والخير لقلوب الناس، كما وشارك الحضور بين فقرات الجلسة، بمقاطع من الأغنيات الذي أنشدها تعبيرًا عن محبته لهم.

Advertisements

وقد إلتقى الجسمي خلال الجلسة مع أصغر صحفي متواجد في الملتقى وهو طفل من سلطنة عُمان، تقدم اليه على المسرح وسأله وتحاور معه وغنى بجانبه أغنية للسلطنة.

وقد تم تكريم حسين الجسمي خلال الجلسة عن مشاركته في الدورة السادسة عشر للملتقى الإعلامي العربي، وتم إهدائه مجموعة من اللوحات والرسومات والأعمال الخاصة، والتي تم تنفيذها بمشاعر قلبية، خصيصاً لهذه المناسبة واللقاء الإعلامي القيّم والإنساني.