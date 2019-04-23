سكارليت جوهانسون وحبيبها في قمة الإنسجام على السجادة الحمراء

Apr 23, 2019 خطفت الممثلة سكارليت جوهانسون الانظار خلال حضورها مع حبيبها كولين جوست العرض الأول لفيلم ”المنتقمون: نهاية اللعبة“ (أفنجرز: إند جيم) إنتاج شركة مارفل. وظهرت “جوهانسون” بإطلالة مثيرة من فرساتشي وبدت في قمة الانسجام مع حبيبها. على السجادة البنفسجية وشعار عملاق دوار لفيلم (أفنجرز)، سار أبطال الفيلم روبرت داوني جونيور الذي يلعب دور الرجل الحديدي وكريس هيمسوورث في دور ثور وكريس إيفانز الذي يقوم بدور كابتن أميركا والنجمتان سكارليت جوهانسون في دور الأرملة السوداء وبري لارسون في دور كابتن مارفل.







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