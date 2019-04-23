هل ستعتزل سميرة سعيد الفن؟

صرحت النجمة المغربية سميرة سعيد انها كانت قد فكرت بقرار اعتزال الفن بشكل جدي في عام 2011 لأسباب تمنعت عن ذكرها. وتابعت كاشفة ضمن برنامج “كاربول كاريوكي” بالعربي، أنها تعرضت لظروف دفعتها للتفكير بأن تسافر وتستقر في بلدها المغرب الى جانب عائلتها وكان كل ما تريده هو ان تعيش حياة طبيعية هادئة في بلدها.

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نذكر ان “سعيد” كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “مدلع” كلمات فراس الحبيب، الحان علي صابر، توزيع ومكس محب الراوي. وهي باللهجة العراقية.

نشير ان “سعيد” تبدأ اليوم جولتها الفنية في ثلاث مدن مغربية هي طنجة، البيضاء ومنتجع مازاغان بالجديدة.

الجولة تنطلق اليوم بتاريخ 23 نيسان/أبريل الحالي بحفل تحييه الديفا على مسرح “استوديو الفنون الحية” بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني في 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من أبريل.