نجوى كرم في حفل إطلاق عطرها الجديد: أريدكم أن تشمّوا عطري وتسامحوني

أطلقت الفنانة نجوى كرم عطرها الخاص الذي يحمل اسمها في وسط بيروت، بحضور جماهيري حاشد، أعاق التنظيم، ووضع الفنانة في موقف محرج ما اضطرها إلى الاعتذار من الموجودين.

فقد ألقت نجوى كلمة عفوية جاء فيها "جميع الموجودين هم أهلي وأحبابي وأصدقائي، الاعلام الذي هو صورتنا"، موضحة أنّ تنظيم جلوس الحضور لم يقصد منه تصنيف الشخصيات وتابعت: "ما في صف أوّل أو ثاني، جميعنا أحباء"، مقدّمة مقعدها لمن لم تسنح له فرصة الجلوس.

وعن عطرها الجديد قالت "أحب أن يوجد عطري حتى كل ما حدا حط العطر يشمني ولا يزعل مني".

Advertisements

وتابعت: "أحبكم، وعلى قدر حبي كان هناك لقاء كبير بين شركة "عود ميلانو" و"عبد الصمد القرشي" و"أم بي سي"، وأشكرهم لأنهم حققوا حلم أن تكون هويتي وشخصيتي موجودة في كل العالم"، مشيرة إلى أنّ هذا العطر "يعبّر عن شخصية امرأة أحبّت أن تكون موجودة بصفاتها وشخصيتها وروحانيتها وحب استمراريتها وقوتها وصلابتها وضعفها وحبها"، مضيفة: "أنتم أنا وأنا أنتم وأنا العطر وهوي أنا".

وكان اللافت في حفل إطلاق العطر، وجود الفاشينيستا الكويتية خلود وزوجها أمين اللذين حضرا إلى بيروت لمشاركة نجوى المناسبة الخاصة.

وظهرت نجوى كرم والدكتورة خلود وهما تتعانقان بحرارة، ثم إستغلت نجوى كرم الفرصة وقدمت نصيحة لضيفتها قائلة "ما تخلي حدا يدخل بيننا أبدا... ما تخلّي حدا... ما يجرجروكِ". وظهرت خلود في الفيديو تقبّل كرم وتحتضنها، مردّدة أغنية "ملعون أبو العشق".