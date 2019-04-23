أشهر الأدوار السينمائية والتلفزيونية للرئيس الأوكراني الجديد

كييف - لايف ستايل
اشتهر الفائز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي، قبل دخوله عالم السياسة، كممثل كوميدي ومنتج أفلام وبرامج كوميدية للتلفزيون وكاتب سيناريوهات.
وأدى زيلينسكي قبل إعلان في نهاية العام الماضي نيته الترشح للرئاسة الأوكرانية، نحو 20 دورا في مختلف الأفلام، معظمها كوميدية.
وبدأ فلاديمير زيلينسكي مشواره في التسعينات كعضو في بعض الفرق المشاركة في برنامج "كا في أن" ("نادي المرحين والفطناء") التلفزيوني الترفيهي الشهير في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
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وأدى زيلينسكي في عام 2004، أول أدواره كممثل سينمائي، ومن بين أشهر الأفلام بمشاركته "الحب في مدينة كبيرة" للمخرج ماريوس فايسبرغ، الذي يروي قصة المغامرات الغرامية لثلاثة أصدقاء في نيويورك وبعدها في تايلاند.
وأدى زيلينسكي أحد الأدوار الرئيسية في هذا الفيلم، حيث كان يؤدي دور طبيب أسنان اسمه إيغور.
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