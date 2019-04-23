مادونا ومالوما معًا في حفل جوائز Billboard Music Awards.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الملايين من عشاق الموسيقى والغناء حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2019 والمقرر إقامته في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز مفاجآت الحفل لهذا العام هو تقديم النجمة العالمية مادونا استعراضًا غنائيًا راقصًا مع النجم العالمي مالوما.
وأعلن القائمون على الحفل أن مادونا ومالوما سيقدمان أغنيتهما الجديدة Medellín، والمقرر إطلاق الكليب الخاص بها خلال الساعات المقبلة.
حفل Billboard Music Awards ستقدمه النجمة العالمية كيلي كلاركسون، وسيبث على الهواء مباشرة على قناة NBC.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية Medellín حققت رواجًا واسعًا منذ طرحها وحصدت ملايين المشاهدات في أيام قليلة جدًا.
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