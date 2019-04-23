شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة" عبر "إنستغرام"

شاركت الفنانة المصرية شريهان صورة تجمعها بابنتها "لؤلؤة" عبر حسابها على "إنستغرام" احتفالا بعيد ميلادها، وأظهرت الصورة الشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفنانة شريهان صور مختلفة عدة مع ابنتها الكبرى "لؤلؤة" في مراحل عمرها المختلفة، احتفالا بعيد ميلادها الإثنين، عبر "إنستغرام"، لكن الصورة الأخيرة والحديثة لها أظهرت الشبه الكبير بينهما ولاقت استحسان متابعيها.

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وعلّقت شريهان على الصورة التي شاركتها بصحبة ابنتها قائلة: "يكفيني فخرا أنكِ أنتِ مني وأنا منك، كل عام وأنتِ أنتِ يا لؤلؤة الأدب، العلم، الحياء، والخُلق الحسن، حياتي وميلادي أنا يا لؤلؤة ابتدا تاني يوم ولادتك أنتِ من جديد".

وتابعت: "أكرمني ربي بأغلى نعمة اسمها لؤلؤة، وزي النهارده يوم 22 أبريل أصبح تاريخ في عمري غير عادي"، واختتمت رسالتها: "اللهم لك كل الحمد، والحمد والحمد والشكر، شكرًا لربي، شكرًا لزوجي، وشكرًا لكِ أنتِ يا لؤلؤة".

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وتعد "لؤلؤة" هي ابنة الفنانة شريهان الكبرى من زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة، كما أنجبت منه ابنة أطلقت عليها اسم "تالية القرآن".



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