أحمد ابراهيم يرفض الإنجاب من أنغام: “تزوجنا لأسباب مختلفة”

متابعة بتجـــــــــــرد: ردّ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بصراحة مطلقة على سؤال يخص إنجاب زوجته الجديدة النجمة المصرية أنغام منه. وأكد ابراهين أنه وأنغام لا يخططان لهذه الخطوة، خاصةً أن لديه ابنين من زواجه الأوّل “مالك وعيسى” وهي بدورها أم لولدين “عمر وعبدالرحمن”.

وأضاف أحمد إبراهيم أنه وبحسب رأيه، في حال أنجب من زوجته أنغام، قد يكون لذلك أثر سلبي على زواجهما، حيث أنهما ارتبطا ببعضهما كي يعوض كل منهما الآخر عن أمور عدة، ولا يرغبان أن يشغلهما عن ذلك أي شيء آخر.

من جهة أخرى، أكد أحمد إبراهيم في بث مباشر عبر حسابه على موقع “انستجرام”، أن التعليقات الساخرة حول فارق السّن بيه وبين أنغام لا تزعجه، وأضاف أنه يحبّ المرأة التي تحتويه، وزوجته الأولى كانت بدورها أكبر منه.

يذكر أن زواج إبراهيم الأوّل استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، أما خبر زواج أنغام وأحمد إبراهيم فانتشر منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، وهو ما كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها.