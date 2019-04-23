احلام والطاقة الايجابية في جزيرة بالي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 08:58 صباحاً - نشرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي ، عبر حسابها على “تويتر” وانستغرام صورة جديدة لها خلال تواجدها في جزيرة بالي بإندونيسيا”. وعلقت احلام على الصورة قائلة ” ‏صباحكم خير على قلوبكم الجميلة من جزيرة ‎#بالي الجميلة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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