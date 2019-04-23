خاص- داليدا خليل ضحية والدتها في “أسود”

أكدت النجمة داليدا خليل في تصريح لموقع “الخليج 365” الى أنها متحمسة جداً للمشاركة على متن “باخرة النجوم” هذه السنة حيث تعتبر هذه المشاركة هي الثالثة لها وسعيدة لأنها ستزور أماكن جديدة مع باقة من النجوم كما ان يوسف حرب لا يدع فرصة الا ويهتم بكل الموجودين.

وعن دور “كارين” في مسلسل “أسود”، أكدت ان هذا الدور سيكون تحدياً جديداً لها والشخصية التي تلعبها مختلفة عن كل ما قدمته في السابق وتحتاج الى الكثير من الطاقة.

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وتابعت ان الدور درامي بإمتياز وسيعيش الجمهور معها كل المشاكل التي ستواجهها والصعوبات التي تعترض طريقها خاصة أنها ضحية والدتها وصراعها مع شخصية أسود في المسلسل.

المسلسل من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي، من بطولة داليدا خليل، باسم مغنية، ورد الخال، ألكو داوود وغيرهم. انتاج ايغل فيلمز وسيعرض عبر شاشة LBCI طيلة شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى، تشارك “خليل” كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني “هوجان” بطولة النجم المصري محمد امام حيث تلعب داليدا شخصية طبيبة بيطرية تدعى “مي” من عائلة فقيرة تعيش مع والدها حيث تجري الاحداث داخل منزلها في الوقت الذي يصل “امام” الى بيروت لاسترجاع بعض الآثار المسروقة فتساعد “مي” الشخص المُصاب والذي كان يرافق محمد امام.