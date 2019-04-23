شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الديفا سميرة سعيد تحيى أولى حفلاتها بجولتها المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى اليوم الثلاثاء الديفا سميرة سعيد أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها المغربية، وذلك فى كازبلانكا، ومن المقرر أن تحيى حفلها الثانى يوم 27 أبريل الحالى فى طنجة ويوم 30 أبريل في مازاكان.

وأجرت الديفا سميرة سعيد عددا من البروفات على برنامج حفلها والذى يضم عددا كبيرا من أغنياتها القديمة والحديثة إضافة إلى تقديمها عدد من الأغنيات باللغات الأجنبية.

آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.

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وكانت سميرة سعيد مؤخرًا خضعت لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور خالد حمدى، وظهرت بإطلالة خلابة بالأبيض والأسود، فى عودة إلى أيام الزمن الجميل، وشاركت سميرة سعيد جمهورها بالصور من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب العديد من جمهورها.