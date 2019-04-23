فان دام بـ الجلباب الصعيدي في اعلان مع محمد رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 05:57 صباحاً - فجّر النجم المصري محمد رمضان مفاجأة مدوية، أمس، بإعلانه عن مشاركة النجم العالمي جان كلود فان دام له في بطولة إعلان تلفزيوني، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية.

ونشر رمضان على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه مع فان دام، والمفارقة أن فان دام كان يرتدي الجلباب الصعيدي المصري، ويضع شارباً وعمامة.