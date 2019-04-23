ماذا قالت سميرة سعيد عن خلاف صديقتيها أنغام وأصالة؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وقع خلافا حادا بين الفنانة السورية أصالة وصديقتها الفنانة أنغام، فور إعلان الأخيرة عن زواجها، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.
الفنانة المغربية سميرة سعيد، علقت على خلاف صديقتيها أنغام وأصالة، بتأكيدها أنهما سيتصالحان قريبا، حيث قالت: “الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة في الدنيا تستاهل والله”.
وأضافت، خلال استضافتها في برنامج“كاربول كاريوكي” مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “الحب حلو والصداقة حلوة.. المشاكل بتتولد كبيرة وبتصغر وهيضحكوا على الحاجات دي بعدين”.
كانت أصالة، قد قامت بإلغاء صداقتها مع أنغام، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفور الإعلان عن زواج أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة المخرج طارق العريان سابقًا.
كما أن أنغام، تجاهلت حروب أصالة، ضدها منذ زواجها ولم تعلق عليها سوى خلال استضافتها في برنامج “كاربول كاريوكي”، قائلة: “اللي مش عاجبه زواجي يتفلق”، كما أنها اختارت شيرين عبدالوهاب، لتكون الأقرب لقلبها من أصالة.
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