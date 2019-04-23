تكريم داليا البحيري وأحمد فريد وهبة الأباصيري في مهرجان «ملتقى الإبداع».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تم تكريم عدد من نجوم الفن والمجتمع في مهرجان ” ملتقي الإبداع” فى دورته الأولى، والذى أقيم داخل مصنع كريستال عصفور، تحت إشراف المصمم العالمى عمرو حلمى.

وكان من بين الفنانين المكرمين كل من الفنانة داليا البحيرى، والفنان أحمد فريد، والفنانة والإعلامية هبة الأباصيرى، والفنان شريف بدر الدين.

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وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي أقيمت تحت شعار “الفنان الحقيقي عابر للتخصص”، وشهد ملتقى الإبداع حضور مجموعه من الفنانين بشتى المجالات الفنون، العمارة، والتصميم الصناعي، وتصميم الأزياء، وتصميم الأكلات، والفن التشكيلي، والتمثيل والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، والطب، وذلك إيماناً واثباتًا بأن الفنان الحقيقي عابر لكل التخصصات وقادر علي الإبداع في أى مجالٍ كان.

وشارك فى الحضور المصمم المعمارى نبيل غالي، وكريم مختجيان، ومنتصر عبد المنعم، وشريف مرسي، وسارة الشايب، ونضال بدر، وإيهاب مختار، ومصمم الأكلات محمود يوسف، والدكتور محمد عماد، وأحمد عمرو حلمى، ومصمم الأزياء محمد سامي، وأكرم يسرى، وينسق الورشة عمرو حلمى.