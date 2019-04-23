كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يغني لـ أحمد السقا تتر "ولد الغلابة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، الأغنية الدعائية له والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وتحمل اسم "يا جبل ما يهزك ريح" وذلك على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب، ويقوم بغنائها المطرب الشعبى محمود الليثى، من كلمات عبد المنعم طه، ومن ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

ويتناول المسلسل أحداثا من واقع الحياة والناس تقدم بشكل درامى جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، وهو ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ انطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدا للنجم أحمد السقا، والذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.

و"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، ويشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، النجوم محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، للمخرج محمد سامى والمنتج صادق الصباح.