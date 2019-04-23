مقالب هاني رمزي تعود في رمضان 2019

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:53 صباحاً - كشفت مصادر صحفية أن الفنان المصري هاني رمزي يصور، حاليا وفي سرية تامة، برنامج مقالب جديد لرمضان 2019.

وبحسب ما نقل مصدر مقرب من هاني رمزي لموقع “الوطن” المصري، فأن التصوير حاليا يتم يوميا في الصحراء من بعد صلاه الفجر تجنبا لحرارة الشمس ويرجع تكتم هاني الشديد بسبب تسريب الفكرة العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يقدم العام الماضي “هاني في بيت الرعب”، واكتشف أثناء تصوير البرنامج أن ردود أفعال الضيوف غير طبيعية ومفتعلة وهذا نتيجه تسريب شخص من فريق العمل الفكرة للضيوف قبل التصوير، ورغم تصويرهم عدد كبير من الحلقات إلا أنهم اضطروا إلغاء البرنامج رغم الخسارة الكبيرة التي ألحقت بهم.

يذكر أن هاني رمزي قدم ثلاثة برامج مقالب على مدار ثلاث سنوات متتالية: “هاني هز الجبل”، “هاني في الأدغال” و”هبوط اضطراري”.