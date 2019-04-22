شاهدوا.. سائق مرسيدس يركن سيارته ببساطة على قمة سيارة تويوتا

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:58 مساءً - أعتقد أحد السائقين في نيوجيرسي أنه سيكون من الجيد الركن ببساطة فوق سيارة أخرى.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة Maywood، أن سائق سيارة مرسيدس بنز ضغط بطريق الخطأ على دواسة البنزين بدلاً من المكابح، واصطدم بصف من الشجيرات قبل استقراره في النهاية على سطح سيارة تويوتا كورولا.

ولم يصب أحد في هذا الحادث المؤسف.