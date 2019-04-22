سال بالافي ترفض حملة إعلانية بـ 2 مليون روبية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صدمت الممثلة الهندية سال بالافي (Saal Pallavi) البالغة من العمر 26 عامًا الجميع بعدما رفضت صفقة قيمتها 2 مليون روبية، مقابل ظهورها بأحد الإعلانات لشركة منتجات تجميل.

وفقًا لموقع news18، رفضت بالافي العرض لأن الممثلة تعارض حملات الترويج لمنتجات العناية الشخصية وكريم التبييض، الذي من شأنها أن يعمل على ضياع الهوية، مؤكدة على أنه “يجب أن تكون واثقًا من هويتك ولون بشرتك.

ومعروف أن بالافي، التي ظهرت لأول مرة فيلم “بريم” الذي عرض على شاشات السينما عام 2015، لم تُخفي عيوب وجهها في أثناء الظهور على الشاشة، وقالت إنها تريد تقديم اللون الحقيقي لوجهها على الكاميرا حيث كان الوجه ممتلئ بالبثور، ورفضت استخدام أي “كريمات” لمعالجة الأمر.

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الممثلة تنعم بنجاح فيلمها الماليالام Athiran، الفيلم يمثل العودة إلى الأفلام المالايالامية بعد ثلاث سنوات من ظهورها إلى جانب النجم الكبير دولكير سلمان في فيلم “كالي”.

يتم تصوير الفيلم في مستشفى Ooty، ويضم النجوم براكاش راج، أتول كولكارني وغيرهم، من إخراج ديبوتانت فيفيك.

وتنتظر الممثلة حاليا إطلاق فيلمها الأخير NGK، ويضم الفيلم سورييا في دور سياسي طموح، وكان من المقرر ان يفرج عن NGK خلال العام الماضي، لكنه تأخر بسبب مشامل صحية يعاني منها المخرج.