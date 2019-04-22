نوال الزغبي تنعى ضحايا تفجيرات سريلانكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضحايا حادث التفجير الذي استهدف كنيسة سانت أنتوني بالعاصمة كولومبو في سريلانكا، اليوم الأحد.

وقالت نوال الزغبي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “متى سينتهى مسلسل الإرهاب!!!.... الله يرحم ضحايا سيريلانكا”.

وكانت سيريلانكا، قد شهدت اليوم 7 انفجارات ومنها كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيجومبو شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق)، كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

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وقتل ما لا يقل عن 290 شخصًا وأصيب المئات من جراء سلسلة تفجيرات التي استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بحسب ما أعلنت الشرطة.

من ناحية أخرى، تشارك نوال الزغبي في المارثون الرمضاني المقبل من خلال غناء تتر مسلسل «بروفا»، حيث نشرت الفنانة صوراً تجمعها بنجمة المسلسل، الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن، وزوجها المنتج جمال سنان، معلقة عليها: «بلشنا التحضيرات.. تيتر مسلسل بروفا.. رمضان ٢٠١٩.. قريباً».

وكانت قد احتفلت مؤخراً بإطلاق ألبومها الجديد «كده باي»، وهو الألبوم الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات، ويضم 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية.