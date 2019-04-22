الطعام المفضل لرئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يخالف التقاليد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يلتزم كيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، بقواعد عند تناوله الطعام حيث يفضل أطباق معينة من الطعام، ويتبع نظام غذائي خاص به، يختلف عن المعتاد في المطعم الكوري الشملي، وعن الوجبات المفضلة للكوريين الشماليين مثل الأرز والسوشي.
ووفقا لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، نقلا عن قناة “سيمفيروبلسكي” فإن النظام الغذائي للرئيس الكوري الشمالي غالبا ما يحتوي على الأجبان المصنعة من أجود أنواع الحليب كامل الدسم.
كيم جونج أون، يتناول أثناء وجبة الغداء في أغلب الأحيان، السوشي مع شريحة لحم كوبي (لحم بقر عالي الجودة، من ثيران السلالة اليابانية).. كما يفضل أنواعا أخرى من اللحوم مثل لحم بروشوتو وهو عبارة عن (لحم الخنزير الإيطالي المبشور بالملح).
رئيس كوريا الشمالية يفضل أيضا أن يتناول وجبة إسبانية من فخذ الخنزير تسمى “هامون”.. كما يحب تناول البيتزا المغطاة بطبقة كبيرة من اللحم والدهن وقطع من لحم الخنزير.
أما بالنسبة للتدخين، فإنه يحب تدخين السجائر باهظة الثمن ويشرب الخمور المستوردة.
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