نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيرمين ظهرت في الصور بلوك جذاب، حيث كانت بأحد عروض الأزياء برفقة عدد من الفنانين، واختارت لها بنطلون أسود ينحت قوامها مع بلوزة من اللون الأبيض.

الفنانة المصرية وضعت عدد من الإكسسوارات المميزة، واختارت لها تسريحة بسيطة، وماكياج ناعم، وتلقت الفنانة عدد هائل من التعليقات مالتي تغزلت في جمالها من قبل الجمهور.

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نيرمين نشرت صورة أخرى لها وهي على متن الظائرة برفقة الفنانة منة فضالي والفنانة لقاء سويدان وإياد نصار، ولم تكشف عن وجهتها.

جميلة الدراما أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث شاركت جمهورها في الأيام الأخيرة للمرة الأولى بصور من طفولتها ومراهقتها.

نيرمين استطاعت ان تحقق نجاحا ملحوظا في الأسابيع الماضية بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع الفنان سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، وكارولين عزمي.

الفنانة المصرية قدمت شخصية «عبير»، زوجة مدحت صالح «جابر»، والذي انفصلت عنه ثم تزوج كل منهما من شخص آخر ليندم بعد ذلك.