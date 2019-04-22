مجلس الأعمال الأردني يكرّم الشاعر علي الخوار

بحضور وفد لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية في مجلس النواب، كرم رئيس مجلس الأعمال الأردني في دولة الإمارات العربية المتحدة، احسان القطاونة، شاعر الوطن الاماراتي علي الخوار نظير ما يقدمه من أعمال شعرية ساهمت في إثراء المخزون الثقافي والشعري، كما حضر حفل التكريم النائب زيد الشوابكة والوفد البرلماني المرافق له في هذه الزيارة، وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ ومدراء الشركات والبنوك من دولة الامارات العربية المتحدة والأردن، والمستشار الإقتصادي نادر السحيم،وعضو مجلس ادارة مجلس الاعمال الاردني السيد رائد شنابلة وأعضاء وعضوات المجلس وبحضور مدير شركة الخوار للإنتاج الفني السيد علاء فياض شنابلة.

وللشاعر علي الخوار قصة عشق وهيام مع المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها ضمّنها أبياته التي نظمت على وقع نبضات القلب لتزهر المفردات بهذه الأبيات التي ألقاها بمناسبة عيد الإستقلال ومئوية ذكرى انطلاقة الثورة العربية الكبرى، حيث يقول فيها

(سبعين عام) وبيرق الـمجـد خفّاق و(الــثوره الكــبرى) بها العــز (ميّه)

والأردن الغــالي من اشراق لـ اشراق شامــخ .. ورايــات الفخـر هــاشميه

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جيت لوطنكم يا هَـلْ الطيب مشتاق شايل وطــن وصّى خفــوقي وصيّه

قال ان وصلت لـ دار عـالين الاعناق سَلّــم (ع) شعب المملكه الأردنيـه

وانقل لهم كــل الـمحبـه والاشواق واهدي لـ الاردن منّا أجمــٓـل تحيّه

كما قدم الخوار عملاً غنائيا بعنوان “دار النشامى” وهو مزيج ما بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح حيث شاركه في الكتابة الأستاذ الشاعر معتصم حمزة، وكان إهداء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وإلى الشعب الأردني الشقيق.