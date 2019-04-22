صور.. حفل خطوبة ابنة الفنانة علا غانم

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فاجأت ابنة الفنانة المصرية علا غانم، كاميليا الدفراوي، بنشر صور لها مع خطيبها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ابنة علا غانم كانت في حفل ضم عدد من أصدقائهما، ونشرت صور رومانسية لها مع شاب، وكتبت تعليق: «رجلي دعمي بالحياة، صديقي، منزلي حيث يكون هو».

كاميليا الدفراوي ارتدت خاتم بيدها مما جعل الجمهور يعرف انها احتفلت بخطوبتها على هذا الشاب، كما ارتدت في الصور فستان أحمر جذاب.

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ابنة علا غانم كاميليا دائما ما تثير الجدل حولها بصورها على مواقع التواصل، حيث تظهر بملابس جريئة، ولا تهتم بأي انتقادات توجه لوالدتها علا غانم.

علا تحدثت عن ملابس ابنتها من قبل وأكدت أن ابنتيها تعيشان في أمريكا، وأنها لا تتحكم في ملابس أي منهما، وتتعامل معهما على أساس من التحاور والتفاهم والصداقة.

علا غانم تزوجت وليد الضفراوي في بداية حياتها وأنجبت منه كاميليا وفريدة ولكنها كانت في سن صغير جدا، ثم انفصلت عنه وتزوجت من أحمد المسلمي، ثم تزوجت من عبدالعزيز لبيب، والذي أقامت مؤخرا ضده دعوى تطليق ثم تصالحت معه.