جماهير ليفربول تنتفض ضد ميلنر بسبب محمد صلاح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى عدد كبير من جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، غضبهم من لاعب الفريق جيمس ميلنر، بعدما رفض رد الجميل إلى زميله النجم المصري محمد صلاح.

ميلنر أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها صلاح، وتمكن ميلنر من خلالها من تسجيل الهدف الثاني للفريق أمام كارديف سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعيد إلى الأذهان تنازل محمد صلاح عن جائزة الشهر لصالح ميلنر والتي صادفت مباراته الـ500 مع “الريدز”.

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صلاح كان قد حصل على ضربة الجزاء، وطلب من ميلنر تنفبذها لكي يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، لكن ميلنر رفض ذلك، وقام بأخذ الكرة من يده أمام الجمهور، مما أثار غضب العديد من عشاق النجم المصري محمد صلاح من جمهور “الريدز”.

جمهور “الريدز” وجه اللوم إلى ميلنر، عقب المباراة، وقال أحد المتابعين: “أحبك يا رجل.. ولكن كيف أنزلت الكرة من يد “مو”.. أعطاك من قبل جائزة الشهر”، وأضاف أخر: “كان يجب إعطاء مو تنفيذ ضربة الجزاء”، بينما وصفة أحرون بـ”الأناني”.

كان محمد صلاح تم اختياره أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورنموث بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك”، وقال صلاح سأمنح الجائزة لزميلي جيمس ميلنر، إنها مباراته الـ500 وكان رائعاً كالعادة، أتمنى أن نفوز ببطولة معاً.