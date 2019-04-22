"ذي كورس أوف لا لورونا" يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

تصدر فيلم الرعب "ذي كورس أوف لا لورونا" الذي أنتجته شركة "وورنر براذرز" الأمريكية شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحصل الفيلم، الذي يعد جزءا من سلسلة أفلام "كونجورينج" القائمة على الرعب، على ما يقدر بـ26,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام.

وفيلم "ذي كورس أوف لا لورونا" من بطولة ليندا كارديليني ورايموند كروز وباتريشيا فيلاسكيز، ويروي قصة أم في لوس أنجلوس خلال السبعينيات تحاول حماية أطفالها من الأشباح، وهي مبنية على قصة من الفلكلور المكسيكي.

وحل في المرتبة الثانية فيلم "شازام!" بإيرادات بلغت 17,3 مليون دولار بعدما تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية لأسبوعين على التوالي.

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ويروي الفيلم قصة مراهق يبحث عن والدته، ويتحول إلى بطل خارق ويستخدم قواه الجديدة، والفيلم من آخر إنتاجات شركة "دي سي كوميكس" ومن بطولة زاكاري ليفي.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "بريكثرو" من إنتاج "ديزني" بعائدات بلغت 11,1 مليون دولار، وهو من بطولة كريسي ميتز ومرسال رويز، وحل في المرتبة الرابعة فيلم "كابتن مارفيل" بإيرادات 9,1 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم "ليتل" بإيرادات بلغت 8,5 مليون دولار، وتدور قصته حول سيّدة أعمال تجد نفسها في جسم مراهقة، وفي المركز السادس جاء فيلم "دامبو" محققا 6,8 مليون دولار.

وحل سابعا فيلم "بيت سيماتري" بـ4,9 مليون دولار، وثامنا فيلم "ميسينج لينك" بـ4,4 مليون دولار، بينما جاء فيلم "آس" في المركز التاسع بـ4,3 مليون دولار، واحتل "هل بوي" المركز العاشر بـ3,9 مليون دولار.