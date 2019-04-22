حسام حبيب وشيرين يشاركان في الاستفتاء على الدستور

حرص حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، على الإدلاء بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المخصصة لهم حسب التوزيع الجغرافي.

وقطع حسام وشيرين، رحلتيهما في بيروت من أجل المشاركة وحث المواطنين على المشاركة، مؤكدين أن المشاركة حق وواجب علي كل مواطن تجاه بلده.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

Advertisements

وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأء في البرلمان بنسبة 25% وكذلك انشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها

قد يهمك ايضاً:

شيرين عبد الوهاب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

"حبه جنة" لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة